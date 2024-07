Temptation Island, lo sfregio di Raul a Martina: come lo beccano in discoteca

31 luglio 2024 a

a

a

Per la coppia del programma televisivo Temptation Island formata da Raul&Martina sembra davvero non esserci più speranza. I due concorrenti - ricordiamo - erano usciti dal reality di canale 5 separati, in quanto la giovane si era resa conto di non provare più lo stesso sentimento di prima per il fidanzato.

In particolare, la ragazza aveva spiegato al conduttore di essersi resa conto del fatto che Raul non corrispondeva ai suoi canoni estetici e caratteriali. Lei si era infatuata quindi del bel tentatore Carlo Marini mentre lui si era lasciato andare a effusioni con la tentatrice Siriana Schifi. Ma le cose dopo l’uscita dal villaggio sono cambiate drasticamente così come le coppie nate nel programma.

Raul Dumitras ha voltato pagina e dopo le parole della sue ex fidanzata ha deciso di approfondire la conoscenza con la tentatrice e modella Nicole Belloni. I due nel villaggio erano solo amici, ma ora sembra esserci tra loro qualcosa di più. In occasione del compleanno della ragazza i due sono apparsi in foto e video molto affiatati e intimi.

"Scioccata dal genere maschile": Temptation Island, la tentatrice accusa Nicolò Zaniolo

Dopo aver cenato im un ristorante i due si dirigono in una discoteca dove si lasciano andare alla passione tra baci, abbracci e balli scatenati. Il giovane ragazzo ha perfino dedicato un dolce commento alla sua nuova fiamma: "Auguri bambolina", si legge a corredo della fotografia in cui i due vengono immortalati insieme. Martina De Ionnon per il ragazzo resta dunque solo un lontano ricordo estivo, anzi televisivo.