Grande successo per la nuova stagione di "Azzurro Storie di Mare"

La nuova stagione di "Azzurro Storie di Mare", condotta da Beppe Convertini, sta riscuotendo un enorme successo di ascolti, confermandosi come uno dei programmi più seguiti del momento. Il pubblico, che ha seguito con grande interesse le Olimpiadi, ora si ritrova immerso nelle storie affascinanti del mare raccontate con maestria da Convertini. Le registrazioni delle puntate hanno attirato un folto pubblico sul posto, confermando l'affetto e l'interesse degli spettatori per il programma.

Dietro le quinte, il programma è sostenuto da una squadra di professionisti di grande talento: la produzione esecutiva è affidata a Paolo Chiparo della TV Press Star's Management, mentre la regia è curata con sapienza da Daniele Carminati. Il coordinamento editoriale è gestito con attenzione da Giulia Nori, mentre la grafica, elemento chiave del programma, è opera di Mattiacarlotta Parrino e Luca Cocco. L'ufficio stampa è sotto la direzione esperta di Fabio Scarpati, che garantisce una comunicazione efficace e puntuale.

L'appuntamento a Chieti: un evento da non perdere Il 24 agosto a mezzogiorno su Rai 1 sarà trasmessa una puntata speciale dedicata a Chieti e alla frazione di Brecciarola, navigando lungo la meravigliosa costa dei trabocchi in Abruzzo, e coinvolgendo anche le località di Ortona e Francavilla al Mare. Questa puntata vedrà la partecipazione di Lorenzo Marchetti, direttore creativo di "Virgo Cosmetics", che intervisterà le celebri cantanti Paola e Chiara Iezzi, originarie proprio di Chieti. Sarà un'occasione imperdibile per conoscere da vicino queste talentuose artiste e per scoprire i luoghi meravigliosi che hanno segnato la loro infanzia.

Ma le sorprese non finiscono qui. Proprio a Chieti, dal 22 al 24 agosto si svolgerà l'attesissimo evento "Virgo Beauty On Stage", un imponente show che celebra la musica, la bellezza e lo spettacolo. La serata inaugurale di giovedì 22 agosto vedrà la partecipazione di Beppe Convertini, noto conduttore televisivo e autore del libro "Il Paese Azzurro", pubblicato da Rai Libri, che presenterà l'evento. Un'occasione unica per immergersi in un'atmosfera ricca di intrattenimento e cultura.

Con questi appuntamenti, "Azzurro Storie di Mare" si conferma non solo un programma televisivo di successo, ma anche un evento culturale itinerante che unisce il fascino del mare alla scoperta

delle tradizioni e delle storie italiane più autentiche.