Reazione a catena, i Volta Pagina sotto accusa :la teoria che può far saltare tutto

Sabato 7 settembre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche i campioni del gioco: i Made in Meda. Si tratta di un trio composto da Giulia, Patrick e Filippo. Come ha ricordato lo stesso conduttori, loro possono vantare già un "bel portafoglio", dato che si sono portati a casa la belelzza di 25mila euro. A sfidarli ci sono le Volta Pagina, una squadra tutta al femminile formata da Rosa, Anna Laura e Antonella. Le tre ragazze vengono da Reggio Emilia e hanno scelto questo nome perché sono amanti della lettura.

Nonostante l'ottima prova disputata dai Made in Meda, i tre non potranno più aumentare il loro bel gruzzoletti. Sono stati infatti spodestati dalle Volta Pagina, che diventano quindi le nuove campionesse di Reazione a Catena. Le tre arrivano all'Ultima catena con un montepremi di tutto rispetto: 129mila euro. Ma, nel corso della puntata, hanno visto il loro bottino scendere tantissimo. All'Ultima parola - e dopo aver acquistato il Terzo elemento - avevano soltanto 4032 euro. Per portarsi a casa l'intera somma dovevano trovare un termine che facesse da collegamento tra "Carta" e "Legge". Rosa, dopo un breve consulto con le sue colleghe, ha tentato la sorte: "Tema". Risposta sbagliata. La soluzione era: "Teoria".

Sui social, però, alcuni hanno gridato al complotto. La brutta prova delle Volta Pagina non è infatti passata inosservata. "Ma solo a me queste 3 finaliste di oggi sembravano delle attrici messe lì per spodestare i 3 precedenti che vincevano sempre? Non hanno azzeccato mezza parola - scrive Leonardo su X -. Hanno dimezzato tutto e in più quando si confrontavano per la parola non si sforzavano nemmeno".