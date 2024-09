Pino Insegno, il ricordo del padre morto: "Aveva già due mutui ma..."

Roberto Tortora 18 settembre 2024 a

Momento difficile per Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena, ma anche stimato attore e doppiatore romano. Come riporta l’Adnkronos, infatti, è venuto a mancare all’età di 92 anni il padre Armando. Le esequie si terranno oggi, alle 11, presso la Chiesa parrocchiale di Regina Pacis, nel quartiere romano di Monteverde.

Armando aveva lavorato come vetrinista ed era di origini genovesi (e di cuore calcistico rossoblu), poi trasferitosi nella capitale per lavoro. Aveva sposato Romana Di Lorenzo, sorella maggiore degli attori Rossana Di Lorenzo e Maurizio Arena. È sempre stato un vero e proprio punto di riferimento, fonte di ispirazione e resilienza e il mondo dello spettacolo si stringe attorno al conduttore di Reazione a Catena, il game-show in onda su Rai 1.

La famiglia Insegno si è sempre mostrata molto unita, al punto che i due fratelli hanno fondato insieme la scuola per attori "Tutti in scena". Claudio Insegno, fratello di Pino, è infatti anche lui un attore, doppiatore, autore e regista italiano di successo. Fu notato da uno dei più importanti impresari teatrali, il grande Pietro Garinei. I primi passi risalgono alla sua partecipazione al G.B. Show con Gino Bramieri.

Claudio ha pubblicato una storia su Instagram per salutare il padre Armando, condividendo la foto di un cielo nuvoloso e l’emoticon del cuore spezzato, aggiungendo: "Per te". Quello di Armando Insegno è un addio che arriva silenziosamente, ma che lascia un profondo vuoto nella vita dei figli e di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, come ammesso dallo stesso Pino, che ha sempre parlato del padre come di una figura fondamentale nella sua vita. "Aveva già due mutui e una voglia pazza di starmi vicino" spiegò Pino al Corriere della Sera, raccontando anche di essere stato aiutato economicamente per il suo primo spettacolo teatrale con un prestito di 6 milioni di lire, mai chiesti indietro dal padre. La sua scomparsa avviene a più di vent’anni di distanza dalla morte della madre del conduttore, scomparsa il 15 dicembre 2003, poco prima della nascita di uno dei suoi quattro figli avuti.