Reazione a catena, "presa c***o". Rivolta contro le Volta pagina: "Da chi si vogliono far sentire"

Non c'è pace per Le Volta pagina, le campionesse più longeve di questa edizione di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai1 condotto da Pino Insegno. Vincono ancora, ma sbagliano tanto e su X i telespettatori che commentano in tempo reale le performance dei concorrenti sono impietosi nei loro giudizi negativi.

"Veramente brave, ci fanno compagnia con la loro simpatia da tanto tempo. Complimenti Rosa, Anna Laura e Antonella", le introduce così Insegno, per poi presentare i loro sfidanti, i Su le mani: sono Nicolò, Andrea e Simone. Lavorano tutti a Cologno ma sono di Monza, Milano e Firenze. "Su le mani perché facciamo gli speaker radiofonici", spiega il capitano Andrea. Simpatia e prontezza non bastano però perché le campionesse si confermano tali e arrivano all'Ultima catena con un montepremi di 125mila euro.

Alla fine, dopo molti passi falsi, arrivano con "soli" 3.907 euro e le ultime due parole, "posizione" e il terzo elemento "universale", che riduce il bottino ulteriormente a 1.954 euro. Le tre campionesse trovano così la convergenza su una delle opzioni già considerate, "presa", come in tanti telespettatori su X avevano azzeccato già solo con "posizione". La parola è quella giusta, la vincita più che modesta. E via alle stilettate degli appassionati sui social.

"Ma le Volta pagina di Reazione a catena non sembrano raccomandate? E la bionda Antonella, perché urla nella catena finale? Da chi vuole farsi sentire? Sono una squadra FAKE? Fateci caso, loro non fanno mai 'telegrammi'? C'è qualcosa che non torna in ogni puntata". "Presa (anche facilona direi, l'avevo indovinata solo col primo)", commenta un altro utente. "Posizione. Presa. C***o", chiusa un altro, sarcastico. "Ma Anna Laura ha male al collo?", "Ma se fossero così brave, bravissime e colte come tante/i scrivono perché arrivano alla fine sempre con 2 soldi?", "Tra le tre quella in mezzo è la più antipatica.