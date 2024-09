Temptation Island vietato ai minori: Alfred, Anna e "l'erez***ne", cosa andrà in onda tra poche ore

24 settembre 2024 a

Tam tam impazzito a poche ore dalla messa in onda della terza puntata dell'edizione autunnale di Temptation Island, il dating show di Canale 5 che si sta confermando ancora più sbarazzina e frizzante di quella estiva.

Merito degli autori e dei responsabili del casting, capaci di scegliere coppie assai propense al "gioco", diciamo così: già belle che scoppiate, disinibite e disposte rifilare corna su corna ai partner, incuranti delle telecamere.

Il re e la regina di queste prime puntate sono stati senza dubbio Alfred, statuario ragazzo di origini africane, e la fidanzata Anna, che dopo pochi minuti di programma era già entrata nella storia auto-definendosi "Renna di Babbo Natale" per la capacità di aver rimediato una sfilza-record di tradimenti non appena il compagno ha messo piede sull'isola delle single tentatrici. Alfred sarà ancora al centro di trame ad alto tasso erotico. Secondo quanto riferisce in anteprima Dagospia, "la povera Anna sarà costretta ad assistere 'all'erezione' del suo Alfred per la tentatrice". Qualcosa, insomma, brucerà, e potrebbe non essere solo il falò di confronto immediato.

Il resto del menù? Scenate di gelosia di Alfonso davanti alla ritrovata libertà di Federica, una Titty in difficoltà per "le ennesime scene imbarazzanti di Antonio", e soprattutto Diandra che fa impazzire Valerio, "il Califano de noantri" che, "ferito nell’orgoglio, e soprattutto nella vanità, chiede immediatamente un falò di confronto".