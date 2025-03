Thiago Motta, carriera compromessa? "Da dove può ripartire", voci sconcertanti

Una stagione fallimentare, con il rischio per la Juve di finire anche fuori dalla Champions League. Thiago Motta a Torino ha deluso e domenica sera ed è stato esonerato dalla società, facendo spazio a Igor Tudor. Una decisione in controtendenza con la storia della Juventus, che ben poche volte aveva optato per esoneri a stagione in corso in passato, ma una decisione inevitabile per non peggiorare ancora di più una stagione che vede la squadra già fuori dalla Champions (per mano del modesto Psv) e dalla Coppa Italia (con il colpo dell’Empoli all’Allianz).

Nel suo editoriale su Tuttosport, intanto, Andrea Pavan ha demolito Thiago Motta: “Fino a qualche mese fa si guardava lui come a un mix dei migliori Guardiola, Mourinho e Van Gaal – un passo di quanto ha scritto – Ora è un allenatore esonerato con le peggiori contumelie come nemmeno quelle riservate ad Allegri. Ma soprattutto adesso ti chiedi: chi potrebbe mai assumerlo dopo un disastro del genere?”. Secondo Pavan, ora Motta potrebbe allenare “forse solo una squadra di metà classifica del campionato francese o portoghese, lì dove vincere non sia un ossessione, magari come vice, per imparare il mestiere — le sue parole —. La Juventus non aveva mai preso uno sfondone simile nella sua storia. Questa storia si conclude per una morale, non solo per Motta e per la Juventus, ma per tutti: smettiamola di considerare gli allenatori dei guru”.

