Chissà chi è, lo strano caso di Amadeus di domenica 29 settembre: cambia lo share

30 settembre 2024 a

a

a

Vuoi vedere che la "salvezza" di Amadeus passa dalla domenica sera? Timidi segnali di ripresa sul Nove: la puntata festiva di Chissà chi è, il quiz show dell'access prime time con cui il popolare conduttore ha deciso di sfidare frontalmente la Rai dopo il suo addio, non privo di polemiche e veleni, a viale Mazzini lo scorso giugno.

Dopo una settimana di esperimento, il verdetto è stato unanime: pur se strapagato e forte della formula "chiavi-in-mano", il plenipotenziario "Ama" è stato sbaragliato negli ascolti dal suo diretto rivale, Stefano De Martino, che ha ereditato Affari tuoi su Rai 1 confermando di fatto i numeri record della scorsa stagione. Non solo, a spuntarla spesso è stata anche Casa a prima vista, su Real Time.

Affari tuoi non va in onda? Ecco quanto fa Amadeus: il disastro è compiuto | Guarda

Non funziona, invece, il remake de I soliti ignoti, anche se domenica 29 settembre si è registrata una pur timida inversione di tendenza: lo show di Amadeus è cresciuto negli ascolti, con 830mila spettatori e il 4,4% di share. Meglio delle scorse puntate, forse (ma il condizionale è d'obbligo) anche grazie al trucchetto del palinsesto. Nove ha deciso di porre prima di Chissà chi è la replica di una puntata del medesimo programma già andata in onda negli scorsi giorni, una sorta di bizzarro auto-traino che alla fine ha premiato Amadeus, anche se solo di qualche decina di migliaia di spettatori e pochi decimi di percentuale. Ma in un quadro piuttosto desolante, verrebbe da dire: 'Buttali via...'.

"Su questa rete c'è anche lui...". Amadeus, adesso è un caso: clamoroso sul Nove, anche Crozza lo sfotte

Altro dato significativo: Chissà chi è finito un quarto d'ora dopo Affari tuoi, escamotage utile a rosicchiare qualcosa sul fronte share. La serata, in ogni caso, è stata stravinta da De Martino con 4 milioni e 957mila spettatori e il 26,40% di share. Ma qui, onestamente, non c'era spazio per sorprese.