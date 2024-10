Reazione a catena, i Meni Tre fanno impazzire i social: "Sono dei boni assurdi"

18 ottobre 2024 a

Venerdì 18 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche i Meno Tre, il trio di campioni formato da Alberto, Lorenzo e Stefano. Loro provengono da Pinerolo (in Piemonte) e hanno scelto questo nome perché amano il curling, uno sport che si gioca proprio a tre gradi sotto zero. A sfidarli ci sono le Prima o Poi, un team composto da Corinna, Silvia e Claudia. Le tre ragazze romane speravano da tempo di partecipare a Reazione a catena. E finalmente è arrivata la loro occasione.

Ma ad avere la meglio sono stati ancora una volta i Meno Tre. Il team di Pinerolo arriva all'Ultima Catena con un montepremi di tutto rispetto: ben 104mila euro. Ma questo bottino è destinato a scendere nel corso della manche. Una volta giunti all'Ultima parola - e dopo aver acquistato il Terzo elemento - ai tre ragazzi sono rimasti solo 813 euro, una miseria. Per portarseli a casa dovevano trovare un termine che facesse da collegamento tra "Accesso" e "Pinze". Dopo un breve consulto con i colleghi, Lorenzo ha provato a indovinarla: "Batterie". Risposta sbagliata. La soluzione era "Barbecue".

Nonostante la prova non eccellente disputata dai Meno Tre, sui social alcuni utenti hanno apprezzato molto i tre ragazzi di Pinerolo. In particolare Lorenzo e Alberto, entrambi oggetto dei desideri di un giovane ragazzo. "Non sono una cima come squadra - ha scritto su X Francesco -, ma Lorenzo e Alberto sono dei boni assurdi".