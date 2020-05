Pneumatici, come farli durare di più? Ecco i consigli

07 maggio 2020 a

Vi siete mai chiesti come cercare di conservare al meglio gli pneumatici? Alcuni accorgimenti possono essere fondamentali. Ecco quali sono i consigli...

Limitare l’usura dei pneumatici è possibile. Controlli frequenti aumentano la sicurezza degli automobilisti, mettono al riparo da eventuali contravvenzioni al Codice della Strada, e permettono di far durare di più le proprie gomme

Le gomme sono un elemento fondamentale dell’auto. Dallo stato in cui sono tenute dipende la sicurezza di guida, l’ammontare dei consumi e le prestazioni dell’auto. Senza contare che in caso di battistrada del pneumatico eccessivamente usurato (a livello 1,6mm) si rischia di incorrere in una sanzione economica e nel sequestro dell’auto.

Bisogna anche considerare che mantenere le gomme in cattivo stato ne aumenta la velocità d’usura e quindi la necessità di cambiarle prima che abbiano terminato il ciclo di vita. Ecco quindi alcuni consigli utili sia d’estate che d’inverno per mantenere i propri pneumatici in condizioni ideali.

Mantenere le gomme in buono stato

Un controllo visivo della propria auto può evidenziare alcune criticità. In primis c’è la pressione delle gomme. Se si viaggia con una pressione inferiore alla norma oltre ad aumentare i consumi, si mette a repentaglio la propria sicurezza e le gomme si usurano molto più velocemente, in quanto sottoposte ad eccessivo stress.

Bisognerà inoltre controllare, anche con l’aiuto di un gommista, che la marcia sia ben equilibrata, proprio per evitare di mettere sotto sforzo uno dei quattro pneumatici. A tal proposito è anche fortemente raccomandato di procedere ad un’inversione periodica delle gomme, in modo da contenere l’usura del battistrada e rimanere sempre nell’ambito delle disposizioni di legge.

Lo stile di guida è poi elemento determinante dell’usura. Frenate troppo brusche, velocità eccessive, accelerate poco calibrate, rotonde e curve affrontate ad alta velocità possono far usurare velocemente le gomme. Bisogna sempre tener conto delle condizioni atmosferiche ed adeguare la propria guida alla situazione.

Scegliere le gomme giuste per la stagione

Gomme poco adatte alla stagione possono usurarsi molto più velocemente. Ad esempio, le gomme invernali se utilizzate d’estate possono aumentare esponenzialmente i consumi dell’auto e comportare un’usura molto rapida del battistrada. In linea di massima il nostro consiglio è di prevedere due cambi di gomme all’anno. Se ciò non è possibile la soluzione dei pneumatici 4 stagioni è un ottimo compromesso.

Problemi potrebbero arrivare anche nel mantenere le gomme estive d’inverno. Le basse temperature potrebbero rovinare velocemente le gomme, oltre ad aumentare i rischi per gli automobilisti. Insomma, le gomme sono un elemento fondamentale per la guida e dovrebbero essere curate periodicamente.



