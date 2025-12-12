Walt Disney, rivoluzione AI: i cartoon li faranno gli utenti

Un accordo storico. OpenAI, il colosso dell’intelligenza artificiale proprietario di ChatGpt, e la Walt Disney Company, gigante dell’entertainment, hanno firmato ieri un accordo che consentirà l’utilizzo di più di 200 personaggi dei film e delle serie Disney su Sora, la piattaforma di video brevi creati dall’intelligenza artificiale (IA) generativa. Si tratta di un annuncio estremamente importante per l’ecosistema dei contenuti IA perché la Walt Disney Company è una delle più grandi aziende al mondo nell’intrattenimento e possiede non solo le licenze dei personaggi Disney, ma anche di quelli Marvel, Pixar e della saga di Star Wars.

L’accordo arriva poche settimane dopo che Bob Iger, amministratore delegato della Walt Disney Company, aveva anticipato l’intenzione di portare gli strumenti dell’IA all’interno della galassia Disney. All’epoca non erano stati forniti dettagli concreti, ma la collaborazione con OpenAI chiarisce ora la portatae l’ambizione di quella strategia. Come parte dell’intesa, la Walt Disney Company realizzerà un investimento da un miliardo di dollari in OpenAI, diventando uno dei più grandi clienti della società fondata da Sam Altman e Elon Musk nel 2015, e ottenendo anche l’opzione di comprare altre quote in futuro. È la prima volta che Disney concede in licenza il proprio catalogo creativo a una piattaforma di intelligenza artificiale, con l’obiettivo dichiarato di sperimentare nuove forme di narrazione e contenuti generati dagli utenti.