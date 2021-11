Stazione spaziale, gabinetto rotto. Astronauti invasi dalle feci, come sono costretti a farla

08 novembre 2021 a

Problemino non di poco conto sulla Stazione spaziale internazionale Space X. Gli astronauti della Nasa dovranno indossare pannoloni oggi 8 novembre, durante il viaggio di ritorno, a causa di un gabinetto rotto nella loro capsula. Megan McArthur ha descritto la situazione come "subottimale" ma gestibile. McArthur e gli altri tre membri dell'equipaggio trascorreranno 20 ore nella capsula, dal momento in cui i portelli saranno chiusi fino all'ammaraggio di questa mattina. "Il volo spaziale è pieno di tante piccole sfide", ha detto McArthur in una conferenza stampa dall'orbita, "questo è solo un altro che incontreremo e del quale occuperemo nella nostra missione. Quindi non siamo troppo preoccupati".

I responsabili della missione hanno deciso di riportare a casa McArthur e il resto del suo equipaggio prima di lanciare i sostituti. Questo nuovo lancio di Space X era stato ritardato di più di una settimana a causa del maltempo e per un problema medico non divulgato che coinvolgeva uno dei membri dell'equipaggio. Ora questo altro problemuccio.

Il malfunzionamento della toilette era stato osservato per la prima volta durante il volo privato di Space X lo scorso settembre, quando un tubo si era scollato e aveva riversato urina sotto le assi del pavimento. Space X aveva fissato iul gabinetto sulla capsula in attesa del decollo ma aveva poi ritenuto inutilizzabile il wc in orbita. Gli ingegneri avevano stabilito che la capsula non era stata strutturalmente compromessa dall'urina ed era sicura per il viaggio di ritorno. Gli astronauti dovranno così fare affidamento su quelli che la Nasa descrive come "indumenti intimi" assorbenti.

