Jim Lovell, morto l'astronauta di "Houston abbiamo un problema"

È morto a 97 anni James "Jim" Lovell, l'astronauta di "Houston, abbiamo un problema". Nel 1970 fu il comandante dell'Apollo 13, ma la missione fallì per un'avaria a bordo della navicella. Tuttavia, quella missione e Lovell in particolare passarono alla storia per il drammatico Sos lanciato dallo spazio. A confermare la notizia della morte è stata la Nasa.

Lovell, poi, prese parte anche alla missione di Apollo 8, la prima a compiere un'orbita attorno alla luna. L'equipaggio di Apollo 13, invece, avrebbe dovuto essere il terzo a mettere piede sulla luna. Tuttavia, l'esplosione di un serbatoio di ossigeno non solo fece fallire l'obiettivo ma rischiò anche di compromettere il rientro sulla terra dell'astronave. Lovell e la Nasa, però, riuscirono a trasformare il fallimento in un trionfo.