Oroscopo 2024, Saturno contro: ecco i segni più sfortunati

Altro che Saturno contro... Il 2024 sarà tosto per alcuni segni zodiacali che dovranno vedersela con Saturno in Pesci e Giove in Gemelli. Chi sarà dunque più sfortunato secondo le stelle? Secondo l'oroscopo 2024 pubblicato sul sito Travel Globe saranno particolarmente sfortunati i Gemelli e la Vergine.

Insomma, si legge, "se il 2023 è stato un anno piuttosto complesso, il prossimo anno non sarà da meno. Saturno in aspetto contrario, purtroppo, non concede tregua. Come un padre molto severo e pretenzioso, questo pianeta impone ad alcuni segni di mettere la testa a posto e cominciare a rigare dritto".

Sia i Gemelli sia la Vergine "dovranno decidersi a riconsiderare molte decisioni prese in passato e portare avanti soltanto quelle più concrete e durature. Grazie ai pungolamenti del pianeta, i Gemelli e la Vergine impareranno a orientare le proprie energie esclusivamente verso gli obiettivi e le relazioni che davvero meritano e a lasciarsi alle spalle quelle prive di valore", si legge sul sito.

In particolare i Gemelli dovranno cercare, loro malgrado, di maturare e "smettere di vivere alla giornata" mentre la Vergine "sarà messa di fronte ai propri limiti", dovrà capire che "non potrà mandare avanti ogni cosa da sola".

E non finisce qui. Il 2024 sarà difficile anche per il Sagittario. "Sebbene sia uno fra i segni più forti dello zodiaco, il Sagittario dovrà tenere testa sia a un Saturno contrario, sia a un Giove che da maggio diventerà opposto. Soprattutto durante la seconda metà dell’anno, questo segno di fuoco non potrà permettersi una leggerezza, un momento di distrazione o un passo falso". L'opposizione di Giove "potrebbe causare facilmente qualche difficoltà nella sfera legale, burocratica o fiscale. Chi avrà un contenzioso aperto, dovrà muoversi con estrema cautela e pazienza".