Cereali da colazione, scatta il ritiro del famosissimo prodotto: cosa c'è dentro a quella scatola

Scatta il ritiro per un lotto dei celebri cereali da colazione Despar Vital multigrain di riso e frumento integrale classico. Il ritiro ordinato dal ministero della Salute è dovuto a un problema di confezionamento: la scatola multigrain, infatti, non contiene la classica versione del prodotto bensì quelle con cioccolato fondente. Tra gli ingredienti, dunque, anche la lecitina di soia, un allergene che non viene dichiarato nell'etichetta. Il prodotto ritirato è quello venduto in confezioni da 375 grammi con lotto di produzione P 16/04/2020 e termine minimo di conservazione fissato al 16/10/2021. I cereali da colazione sono stati prodotti per Despar Italia C.a.r.l. nello stabilimento di via Antonio Locatelli 6, a Costa di Mezzate, provincia di Bergamo. Il ministero, a scopo precauzionale, invita alle persone allergiche alla soia di non consumare il prodotto e di resituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

