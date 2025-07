Jannik Sinner e la "gogna infernale" per Elena Pero: una brutta storia

Che Jannik Sinner vinca o perda, non c'è pace per i telecronisti di Sky Elena Pero e Paolo Bertolucci. Proprio come spesso accade nel calcio in tv, sui due stimati professionisti piovono le critiche dei telespettatori più esagitati, che su X li accusano di essere "faziosi". Pro-Sinner, in quanto italiano? No, contro Jannik.

Ora, Pero e Bertolucci sono due esperti "inattaccabili". Il secondo, per quei pochi che lo ignorano, ha anche vinto la Coppa Davis da giocatore nel 1976, è stato capitano azzurro e con Adriano Panatta forma la più formidabile, competente e ironica coppia di commentatori della nostra racchetta, non solo nel loro podcast La telefonata. La Pero, al termine della finale di Wimbledon conto Carlos Alcaraz, quasi faticava a parlare, la voce rotta dalla commozione sia pur senza concessione alla facile retorica del trionfo. Soprattutto, però, sono due appassionati di questo sport e come sempre, di fronte alla grandezza del gesto tecnico, atletico o tattico non possono non riconoscerne la spettacolarità. Tanto basta, evidentemente, ai tifosi più ottusi per vederci del "marcio".