A "Italia Food Lovers" il caviale è “made in Italy”

In Italia la produzione di caviale è relativamente recente, risale alla fine degli anni duemila e inizio del nuovo millennio, quando fu vietata la pesca degli storioni selvatici e nacquero così i primi allevamenti. Gli italiani, insieme ai cinesi, sono stati i più veloci a riconvertire i propri allevamenti in allevamenti di storione e, grazie a questa intuizione, considerando che il più veloce degli storioni impiega 8 anni per la prima ovulazione, sono stati i più grandi produttori di caviale nel mondo degli ultimi decenni.

C’è qualcosa che in Italia si fa proprio imitando gli Zar di Russia, la degustazione del caviale: con un cucchiaino di madreperla (meglio non in metallo) appoggiare un po’ di caviale sul dorso di una mano per portarlo in bocca e degustarlo spingendolo con la lingua al palato in modo da rompere letteralmente le uova e il piccolissimo tuorlo dal quale si sprigiona tutta l’essenza.

Prima di essere confezionato il caviale, dopo essere stato salato (e ci sono fior di maestri per la salatura), viene “stagionato” nelle latte originali dove può rimanere a invecchiare anche per due anni. Proprio come il vino c’è chi lo preferisce più giovane e chi più invecchiato (dal sapore più intenso). E per riconoscerne la qualità basta osservarlo: le piccole uova di colore nero madreperlato hanno un aspetto integro e compatto tanto che i più audaci rovesciano la confezione per verificare che le uova restino al loro posto.

A Pandino, in provincia di Cremona, la Salmo-Pan ha trasformato gli allevamenti di trote e carpe, all’interno del Parco Naturale del Fiume Tormo, che grazie alla sua origine sorgiva ha un’acqua sempre limpida e cristallina fresca d’estate e temperata d’inverno, in allevamenti di storione. L’habitat è ideale per l’allevamento dello storione e garantisce una produzione di caviale di altissima qualità, il caviale ADAMAS, insomma il meglio del cibo di lusso per antonomasia che trovi su www.italiafoodlovers.it.

