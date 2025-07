Una pasta estiva con quello che c'è nel frigo...

Questo sì che è un periodo incasinato, poco tempo e molto caldo (l’afa c'entra poco ma certo non aiuta). Così tra una giornata di ordinario delirio e una grigliata (doppia e recente nota autobiografica) capita che si avvicini venerdì giorno in cui la rubrica di cucina (circa) va in stampa - e ci si renda conto di non avere le idee chiare su cosa scrivere. Ed è stato proprio in quel frangente che è entrata in campo la provvidenza di zucchina, pachino, pecorino e bottarga. In soldoni avevo proprio poco tempo per cucinare ma non potevo esimermi dal farlo (perché la consegna a domicilio in quel frangente fosse bandita è un’altra storia, non pertinente). Così apro il frigorifero e improvviso. Dunque eccoci qui: eccezionalmente nella suddetta rubrica propongo una ricetta. Una pasta semplice, gustosa e relativamente estiva. I ripiani del frigo offrono poco, ma c’è il necessario. Tre zucchine, ne faccio una dadolata.

Pomodorini pachino, un mezzo chilo tagliati a metà. Poi un filo d’olio sul fondo di un tegame. Quando è caldo e sfrigolante aggiungo una vigorosa spruzzata di salsa d’acciughe e due spicchi d’aglio ben puliti e schiacciati. Rosolare, aggiungere la sola dadolata di zucchine. Fuoco alto, una costante, padella scoppiettante. E qui si arriva al primo piccolo guizzo della ricetta: niente acqua ma solo vino bianco per sfumare e affogare, un Vermentino, lo stesso che bevo (q.b.) mentre spadello. Poi giù col pachino dimezzato. Quando il tutto va rinsecchendo altro vino, senza indugi, copiosamente. Non un formaggio, ma una sorta di pasta ubriaca: il nettare aggiunge acidità, aroma, sapore e note floreali, ma soprattutto conferisce cremosità all’insieme. Ad ogni modo, i momenti di “secchezza” nel tegame vanno sfruttati per ottenere qualche bruciacchiatura sulle verdure.