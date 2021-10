Formaggio conservato nella pellicola trasparente? Un errore impensabile: occhio al rischio

23 ottobre 2021 a

Guai conservare il formaggio nella pellicola trasparente. A dirlo è niente di meno dell'esperta francese Aurore Ghigo che ha spiegato per filo e per segno come mantenere al meglio l'alimento. "Il modo migliore per conservarlo è nella confezione di carta in cui è avvolto - spiega al Daily Mail -. Ma se lo hai comprato avvolto in pellicola trasparente, il modo migliore è avvolgerlo nella carta da forno e poi metterlo in un contenitore ermetico. La pellicola è da evitare perché fa sudare il formaggio".

Un consiglio che ben pochi conoscevano e che segue tanti altri moniti. Uno di questi riguarda anche come formare un tagliere perfetto. Se si hanno ospiti a casa e si vuole fare bella figura, l'ideale è posizionare un numero dispari di formaggi diversi disposti dal più dolce al più forte. "La regola “francese” vuole che i formaggi siano sempre dispari, quindi tre o cinque vanno benissimo". E ancora: "Alternare duro, morbido e friabile".

Oltretutto, per non mettere in difficoltà chi abbiamo invitato a pranzo o a cena, è meglio tagliare il formaggio in piccoli pezzi da un formaggio intero prima di servirlo a tavola. Questo secondo Ghigo "permetterà agli ospiti di sentirsi sicuri nel prendere un pezzo". Infine, mai dimenticare cracker o marmellata per accompagnare la nostra portata.

