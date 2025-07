Juventus, il "prezzo" di Jonathan David: chi viene fatto fuori

Il David di Comolli. Il primo colpo del nuovo direttore generale della Juventus è prima di tutto un grande colpo, e poi è una dichiarazione di intenti: la vecchia Signora non guarda in faccia nessuno e non ha più tempo da perdere. Non guarda in faccia Vlahovic che si è ormai impuntato per restare e spillare al club fino all’ultimo centesimo dei 12 milioni previsti dal suo folle contratto per quest’ultimo anno e che, mettendo il like al post di Bellingham che festeggiava la vittoria del Real Madrid proprio sulla Juventus, non perde occasione di mostrare la sua immaturità. E non ha tempo da perdere a stare dietro alla risposta del Psg per prolungare di una stagione il prestito di Kolo Muani. Il quale, anche in caso di esito positivo, non avrebbe risolto il problema della mancanza di asset in attacco. Una società come la Juventus non può non avere un centravanti di proprietà che abbia un valore alto sul mercato.

Non ce l’aveva considerando che il francese appartiene al Psg e e Vlahovic andrà in scadenza. È vero che costerà tanto di commissioni e bonus alla firma, ma a quelle cifre Jonathan David è comunque un affare. Perché è un top del ruolo nel top dell’età (25 anni) che arriva a cifre contenute visto lo standard. Voleva un bonus alla firma di 15 milioni di euro e una commissione di 10 milioni: totale 25 milioni. Meno del suo valore che, secondo Transfermarkt, è pari a 45 milioni. Pare che la Juventus sia riuscita ad abbassare sia bonus sia commissioni di qualche milione, spalmando questo risparmio sullo stipendio: David ne chiedeva circa 5 netti e ne avrà 6 (più 2 di bonus). Per il resto è stato convinto con il progetto e la certezza di essere titolare che altrove, anche all’Inter in caso di permanenza di Thuram, non avrebbe avuto. Sarà titolare anche in caso di permanenza di Kolo Muani, avvisato a sua volta con questo colpo: se vuoi rimanere, devi aiutarci con il Psg, altrimenti possiamo fare a meno dite.