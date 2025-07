Wimbledon, Sinner al terzo turno: il colpo con cui fa fuori Vukic

Un piccolo momento di tensione c'è stato quando al servizio di Sinner c'è stata la risposta steccata di Vukic e poi esclamazioni di stupore da parte di tutto il pubblico del Centrale. La pallina, infatti, ha colpito in volto un fotografo piazzato a bordocampo. Che però ha subito tranquillizzato tutti alzando il pollice.

The World No.1 does it in straight sets



Jannik Sinner defeats Alexsandar Vukic 6-1, 6-1, 6-3 on Centre Court to move into the third round ➡️#Wimbledon pic.twitter.com/Vq9WpEP3Hj