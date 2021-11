Affettati, "contaminazione microbiologica": scatta il ritiro, ecco il prodotto pericoloso

02 novembre 2021 a

Sono settimane piuttosto particolari in tema di cibo. In Italia sono aumentati con una certa rapidità i cibi richiamati dal Ministero della Salute. La Coop ha segnalato alcuni lotti di crostata con confettura di ciliegia a marchio Lago per una “sospetta presenza di ossido di etilene”. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 350 grammi e appartiene ai lotti numero L.21091 con termine minimo di conservazione (Tmc) 15/12/2021, L.21140 con Tmc 31/01/2022 e L.21163 con Tmc 15/02/2022.

Un altro lotto era stato richiamato precauzionalmente lo scorso giugno, sempre per la sospetta presenza di ossido di etilene. Quella volta il provvedimento era stato effettuato immediatamente dopo una segnalazione di una sospetta contaminazione e il richiamo “non riguarda in nessun modo né altri lotti degli stessi prodotti, né altri prodotti a marchio Lago Group”. si legge in una nota

La Coop ha poi fatto sapere che il provvedimento interessa solo alcuni punti vendita della catena. La catena Penny Market, invece, ha segnalato un lotto di antipasto emiliano (coppa, salame e pancetta) Cuor di Terra “per possibile contaminazione microbiologica”. Il prodotto interessato è distribuito in vaschette da 120 grammi con il numero di lotto 3415151 e il Tmc 15/12/2021. L’antipasto richiamato è stato prodotto dall’azienda Furlotti e C Srl nello stabilimento di via Santi 1, a Medesano, in provincia di Parma (marchio di identificazione IT 984 L CE). "A scopo puramente precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti segnalati e restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati", segnala il Fattoalimentare.

