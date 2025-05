Gene Gnocchi, così ha scatenato la rabbia di Marco Materazzi

Quarant’anni di carriera per Gene Gnocchi, tra imitazioni, parodie e grandi personaggi. Intervistato dal Corriere della Sera per celebrare il prestigioso traguardo, il comico di Fidenza dimostra di essere sempre “on stage” e dice: “Sono passato dal firmare le cartoline a fare i selfie. Cinque anni fa mi si è avvicinato uno, mi ha messo in braccio il suo bambino di sei mesi per fare una foto, poi è scomparso. Adesso è mio figlio, l’ho dovuto adottare”. Gnocchi racconta gli esordi: “Quando giocavo a calcio mi ero reso conto che ero quello che faceva sempre il cretino nel gruppo: facevo ridere, ma anche gli scherzi, come quando ho chiuso tutta la squadra nello spogliatoio per due ore e nel mentre sono andato a farmi un aperitivo… In quegli anni ho cominciato a pensare che la comicità poteva diventare una professione per arrotondare. Poco dopo, invece, mi sono ritrovato ad arrotondare come avvocato mentre facevo questo mestiere”.

Diego Abatanutono, lo sfogo: "Fa schifo, la malattia con cui convivo" Di momenti esaltanti e difficili, Diego Abatantuono ne ha vissuti parecchi nella sua vita e nella sua carriera. E oggi, ...

Una vita alternativa era possibile? Gene ha solo un rimpianto: “È legato al calcio. Se mi dicono che non faccio ridere non me ne frega niente, ma se mi dicono che non ho saputo giocare a calcio è l’offesa più grande. Io ero molto bravo tecnicamente, ma un po’ lento. Sono arrivato alla Serie D, ma a un certo punto capisci che non potrai fare più il calciatore a livello alto e se vivi quello sport visceralmente, come faccio io, soffri. Non aver giocato in Serie A è stato il mio cruccio ma l’ho sfiorata, nel 2006, quando grazie a Simona Ventura e Quelli che il calcio sono stato tesserato con il Parma. Non ho mai debuttato, ma ero finito anche nel Fantacalcio e due ragazzi di Sassari, di cui poi sono rimasto amico, mi avevano preso".

Domenica In, Teocoli: "Perché è finita l'amicizia con Celentano" "È cambiato che adesso ho paura di perdere le cose che ho perché vedo tutto sotto un altro punto di v...