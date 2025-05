Leone XIV, la prima messa fa il botto d'ascolto

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Santa Messa)

Uno stile comunicativo agostiniano nel vero senso della parola, molto fondato sulla forza intellettuale, una compostezza che non si traduce in distanza, aristocratico nell’approccio ma che utilizza un linguaggio coinvolgente e comprensibile a tutti. E piace. Altrimenti certi dati d’ascolto non si spiegherebbero.

Domenica mattina su Rai 1 lo Speciale Tg1 dedicato alla Santa Messa di inizio Pontificato di Leone XIV è stato visto da una media 2.656.000 spettatori con lo share del 30.65%. A cui si aggiungono oltre 1 milione di teste col 13.2% per lo Speciale del Tg5 e 160mila spettatori col 2% per quello di Tg La7.