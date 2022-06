Metallo nella pasta: ecco i lotti ritirati del celebre marchio

30 giugno 2022 a

È stato pubblicato in data 29 giugno il richiamo del ministero della Salute per ritirare dai supermercati i lotti di pasta contraffatti per possibile presenza di metalli. Questa decisione è stata presa in quanto tali prodotti potrebbero nuocere alla salute. Il richiamo è stato pubblicato sul sito governativo dove sono stati indicati anche i punti di vendita o le aziende produttrici dove si possono restituire i prodotti.

Ecco di seguito l'elenco di pasta contraffatta ritirata:

-Marchio Fumaiolo Srl;

-Denominazione di vendita “Strozzapreti del Fumaiolo“;

-Nome dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato “Fumaiolo srl via dei laghi 32/b, Alfero Verghereto (FC)”;

-Lotto di produzione 004/22;

-Marchio d'identificazione dello stabilimento/del produttore “IT H 507 P CE”

-Nome del produttore “Fumaiolo Srl”;

-Sede dello stabilimento “via dei laghi 32/b, Alfero Verghereto (FC)”;

-Data di scadenza o termine minimo di conservazione “31/03/2023”;

-Descrizione peso/volume unità di vendita “pacchetto da 400 gr“.

Secondo quanto riportato dall'European Food Safety Authority (efsa) le tracce di metalli ritrovate nei prodotti alimentari sono la conseguenza di attività umane che possono contaminarli durante i lavori di produzione o stoccaggio in agricoltura o nell'industria. Le persone possono essere quindi esposte a questi metalli ingerendo cibo o acqua contaminati, e il loro accumulo nel corpo può portare a effetti dannosi nel tempo. La contaminazione degli alimenti è però controllata dai principi della legislazione UE contenuti nel Regolamento 315/93/CEE e nel regolamento CE 1881/2006, che stabilisce i livelli massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, inclusi piombo, cadmio, mercurio e stagno inorganico.

