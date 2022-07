Patatine ritirate dai super, gravi rischi per la salute: il celebre marchio fermato

27 luglio 2022 a

Occhio se avete comprato queste patatine. Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di tutti i lotti di tortilla chips salate biologiche a marchio Santa Maria per la “sospetta presenza di atropina e scopolamina”. Riporta il sito ilfattoalimentare.it che il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 125 grammi con tutti i numeri di lotto e tutti i termini minimi di conservazione.

Le tortilla chips richiamate sono state prodotte per l’azienda svedese Santa Maria AB, da Snack Food Poco Loco NV in uno stabilimento situato in Belgio. Per precauzione, l'azienda invita i clienti a non consumare il prodotto segnalato e a restituirlo al punto vendita presso il quale è stato acquistato per ottenere il rimborso.

Già a basso dosaggio, gli alcaloidi tropanici di cui fanno parte le due sostanze riscontrate nelle tortilla, possono avere effetti sulla frequenza cardiaca e sul sistema nervoso centrale, causando sintomi come stordimento, mal di testa o nausea. Possono comportare disturbi nelle persone con problemi cardiocircolatori.

Gli alcaloidi tropanici possono finire nelle derrate alimentari contenenti cereali, e quindi nella catena alimentare, attraverso i semi delle piante che li contengono e che crescono nelle coltivazioni di cereali. Questo problema sorge in particolare nel miglio, nel sorgo e nel grano saraceno.