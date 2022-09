Thomasina Miers, la chef attacca: "Ora basta, mangiare carne non è un crimine contro il pianeta"

18 settembre 2022 a

"Ho una grande ammirazione per George Monbiot, editorialista di questo giornale", scrive Thomasina Miers su The Guardian. "Il suo lavoro ha evidenziato l'urgente necessità di ridurre le nostre emissioni di CO2 e passare a un'energia più verde. Ha anche mostrato il ruolo dell'agricoltura intensiva nella perdita di biodiversità. Di ciò che scrive sono pienamente d'accordo, ma quando si tratta delle soluzioni di cui abbiamo bisogno per cambiare i nostri sistemi agricoli e alimentari, abbiamo punti di vista radicalmente diversi". La Miers sostiene che "è indiscutibile che la rivoluzione agricola degli anni Cinquanta, con il suo diffuso utilizzo di fertilizzanti ed erbicidi ammoniacali, pesticidi e fungicidi, abbia fatto male alla natura" ed è necessario "cambiare il modo in cui mangiamo e produciamo cibo e dobbiamo farlo rapidamente. Finora Monbiot e io siamo d'accordo. Ma in un recente articolo, ha scritto che il manzo e l'agnello biologici, nutriti al pascolo, sono 'i prodotti agricoli più dannosi del mondo' Critica 'cuochi e buongustai' come me per essersi concentrati sul pascolo rigenerativo", e lui preferisce "coltivare cibo in laboratorio da microbi e acqua. 'Tra non molto, la maggior parte del nostro cibo non proverrà né dagli animali né dalle piante, ma dalla vita unicellulare', ha scritto in questo articolo nel 2020".

La Miers non è "contraria all'idea di cibo coltivato in laboratorio" ma "sono molto più per l'agricoltura su piccola scala e guidata dalla comunità perché credo che il potenziale del cibo sia una forza positiva, per la salute umana e ambientale. I metodi proposti da agricoltori rigenerativi come lo scrittore Gabe Brown hanno mostrato come il bestiame non intensivo, se ben gestito, può aumentare il terriccio più di quanto si pensasse, che può quindi accumulare biomassa (carbonio) e trattenere preziosa acqua piovana. L'argomento avanzato da Monbiot secondo cui non è possibile produrre cibo a sufficienza in questo modo viene spesso utilizzato per denigrare sistemi alimentari migliori, ma secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, i piccoli agricoltori attualmente producono circa un terzo del nostro cibo".