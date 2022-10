Fontina, "contaminazione da batterio": il marchio che sparisce

18 ottobre 2022 a

Un lotto di fontina Dop a marchio Pascoli italiani di Eurospin è stato ritirato dai supermercati. La segnalazione è arrivata dal ministero della Salute, che ha comunicato il richiamo del lotto C252105286 con termine minimo di conservazione (Tmc) 11/11/2022. Il motivo? La possibile presenza di Escherichia Coli produttore di tossina Shiga (Stec). Il rischio, insomma, è quello microbiologico. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi.

La fontina Dop richiamata è stata prodotta per Eurospin Italia Srl dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina soc. coop. a r.l. nello stabilimento di località La Croix-Noire, rue Croix-Noire 19, a Saint Christophe, provincia di Aosta (marchio di identificazione IT 02 2 CE). Il ministero della Salute ha pubblicato un'informativa nella quale si raccomanda "di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso".

In questo caso si parla di alcuni ceppi del batterio E. coli definiti produttori di "Shiga-Tossina". Cosa vuol dire? Significa che producono tossine pericolose per la salute poiché in grado di causare una grave forma di diarrea emorragica. Una possibile complicazione, soprattutto nei bambini, è rappresentata da insufficienza renale acuta, anemia e piastrinopenia (sindrome emolitica-uremica). Nei giorni scorsi un lotto di Gorgonzola Dolce della stessa marca, Pascoli italiani, era stato ritirato per possibile presenza di listeria.