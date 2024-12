Conad, doppio ritiro: ecco i celebri prodotti tolti dagli scaffali, "non consumateli"

02 dicembre 2024 a

a

a

Due prodotti a marchio Conad sono stati ritirati dai supermercati dal ministero della Salute. Uno perché potenzialmente rischioso per la salute e l'altro per un errore nella data di scadenza: si tratta di una crema di cereali biologica per bambini e di un'insalata capricciosa, già pronta per essere consumata. I motivi del ritiro sono diversi per i due alimenti, ma la raccomandazione è la stessa: evitare di mangiarli e restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati.

L'insalata capricciosa Conad, prodotta da Santori e Schilirò Srl nello stabilimento di Pianoro, vicino a Bologna, è stata richiamata a causa di una data di scadenza errata del lotto 2404. Sulla confezione si legge 29 dicembre 2025, ma la data corretta è 29 dicembre 2024. Quindi, si legge nella nota del ministero, "oltrepassata questa data il prodotto non è più sicuro e deve essere restituito al punto vendita dell'acquisto".

"Diventano tossici": i tre alimenti che non vanno mai riscaldati, parla l'esperta

Diversa la ragione del ritiro della crema di cereali riso biologica per bambini nella confezione da 200g: un residuo di arsenico superiore agli standard ammessi. Il produttore è ANTAAR&S SPA, lo stabilimento è a Cava Manara, in provincia di Pavia. Sono tre i lotti interessati, e si possono controllare sul retro della confezione, in basso a sinistra: L 11341, L 11041, L 11042. Il ministero ha fatto sapere che "al fine di tutelare la sicurezza dei nostri consumatori, raccomandiamo ai clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto, di riconsegnarli nel punto vendita Conad nel quale sono state acquistate che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso".