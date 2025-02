Bere un bicchiere d'acqua appena svegli fa davvero bene? Ecco la verità che cambia tutto

Roberto Tortora 02 febbraio 2025 a

L’acqua è un liquido e liquido è il nostro umore a seconda delle quantità che ne beviamo. Lo dice anche il dottor Brian Hoeflinger, neurochirurgo americano che ha condotto uno studio alla ricerca di assimilare le energie il più rapidamente possibile. La mattina, soprattutto d’inverno, uscire dal tepore delle coperte e andare incontro al freddo è un grosso atto di forza. Spesso non ci si sente riposati, bensì stanchi e affaticati, oltre che impreparati fisicamente al cambio repentino di temperatura. La ricca colazione ed il caffè bollente sono spesso un buon antidoto. Però non basta.

Secondo l’esperto americano, bere l'acqua durante i minuti immediatamente successivi alla sveglia può rivelarsi un buon metodo per aumentare le energie fisiche e migliorare l'umore. Quanto berne? La quantità consigliata è pari ad almeno due bicchieri, da incamerare prima o immediatamente dopo aver fatto colazione. Oltre ai benefici citati sopra, bere l'acqua al mattino contribuisce ad espellere le tossine, a reintegrare i liquidi persi e al metabolismo dell'intestino. La tesi di Hoeflinger, consigliata dallo stesso come una “sana abitudine da prendere”, è supportata anche dai ricercatori della Peking University in Cina. Quest'ultimi hanno pubblicato una relazione sull' International Journal of Environmental Research and Public Health, che evidenzia l'importanza dell'assunzione d'acqua dopo diverse ore senza idratazione, come nel caso del sonno, perché “è fondamentale per il sistema e l'attività metabolica del corpo umano”.

Salvatore Ercolano, biologo nutrizionista, spiega: “Bere acqua appena svegli prima di fare colazione è sicuramente una buona abitudine perché contribuisce all’idratazione, ma non è essenziale quanto invece berne quantità sufficienti durante tutto l’arco della giornata. Solo in questo modo si evita di rimanere disidratati. Avere l’abitudine di bere acqua appena svegli non ha però particolari svantaggi, anzi contribuisce a combattere la stitichezza perché agevola insieme alle fibre presenti negli alimenti il transito intestinale. Ma pensare che bere acqua per prima cosa al mattino possa far dimagrire e addirittura bruciare più calorie come spesso si crede, non è supportato da studi scientifici sufficienti. Quindi no, bere al mattino acqua non fa dimagrire”.