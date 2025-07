Nicola Pietrangeli, dall'ospedale le parole (senza precedenti) su Sinner

Anche dal letto d'ospedale, Nicola Pietrangeli non può fare a meno di pensare alla sua più grande passione: il tennis. "Oggi, insieme al dottor Giorgio Meneschincheri ho avuto la fortuna di andare a fare una visita a Nicola Pietrangeli al policlinico Gemelli: l'ho trovato in ripresa, di ottimo umore, direi soprattutto energico come ai vecchi tempi. Abbiamo parlato di tennis, abbiamo scherzato e mi ha chiesto se ero stato a vedere la finale di Wimbledon...", ha spiegato Max Giusti, raccontando della sua visita in ospedale a Pietrangeli.

Nonostante qualche polemica (soprattutto mediatica) in passato, Pietrangeli ha sempre apprezzato Jannik Sinner. "Gli ho raccontato della grande velocità di palla che c'era durante gli scambi tra Alcaraz e Sinner - ha raccontato l'attore e comico romano -. E lui rivolgendosi a me e al dottor Meneschincheri ha detto 'ormai Sinner è così forte che dovrebbe dare almeno un 15 di vantaggio ai suoi avversari'. E si è sciolto in una bellissima risata".