Fedez e l'orologio da 200mila euro? Finisce malissimo

Imprevisto per Fedez. Una vacanza di relax a Forte dei Marmi si è trasformata in un incubo, o quasi. Tutta colpa dell'orologio. Rientrato dal suo breve soggiorno, il rapper non ha più trovato il suo accessorio dal volore di 200mila euro. L'ex marito di Chiara Ferragni ha subito notato l'assenza, mentre stava disfando la valigia. Se l'abbia smarrito lui o se sia stato rubato non è dato sapersi, ma nel dubbio il cantante ha sporto denuncia alla Questura di Lucca. La conferma di quanto accaduta arriva dal quotidiano La Nazione.

Secondo quanto ricostruito, l'orologio sarebbe sparito durante una serata passata alle cronache: quella al Twiga di Marina di Pietrasanta con il patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio, il quale ha offerto al pubblico della discoteca 60 bottiglie di Dom Perignon. Poi, al suo ritorno a Milano, l'amara sorpresa: niente più orologio. Il rapper si è così rivolto prima al commissariato locale, senza fornire una ricostruzione accurata degli spostamenti. Gli agenti hanno effettuato un soprallugo nella villa dove Fedez ha soggiornato, ma non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione.