Iva Zanicchi, la confessione: "Non ho resistito, sono stata una cr***". Come si è presa il coronavirus

Torna a parlare della sua battaglia, dura, contro il coronavirus. Torna a farlo Iva Zanicchi, in un'intervista a Novella 2000, in cui ha spiegato quanto le è accaduto al direttore, Roberto Alessi. E la mitica Iva svela anche come se lo è preso, il Covid: "Lo ho preso da cretina - premette tranchant -. Ero alla comunione del bambino di una mia nipote, sono venuti a casa con la torta: non ho resistito e li ho baciati. Poi hanno scoperto di essere positivi". Insomma, la Zanicchi non ha dubbi sulla genesi del contagio, che le è costato un lungo e sofferto ricovero. Dunque, Iva aggiunge: "Adesso sono negativa, ma è come se mi fosse passato un campion sopra. Spesso mi gira la testa", sottolinea insistendo sugli strasichi, ormai noti, che spesso lacia il coronavirus. "Sono l'unica che è tornata negativa in famiglia", conclude Iva Zanicchi, spiegando come la faccenda, spesso, è drammaticamente lunga.

