Loredana Lecciso, bomba su Cristel Carrisi: "Non mi ha invitato"

Tensione familiare e accuse incrociate nel clan-Carrisi. Loredana Lecciso ha infatti puntato il dito contro una delle figlie di Al Bano, rimestando frizioni e rancori mai del tutto sopiti. Il tutto a La vita in diretta, su Rai 1, nella puntata di martedì 16 dicembre. La parte finale del programma condotto da Alberto Matano era infatti dedicata a temi più leggeri, ma la presenza in studio della compagna di Al Bano ha inevitabilmente riportato l’attenzione sulle dinamiche familiari che riguardano il "leone" di Cellino San Marco. A riaccendere i riflettori è stato Roberto Alessi, che ha colto l’occasione per rivelare un retroscena legato a un imminente evento privato: la festa per i 40 anni di Cristel Carrisi. Il direttore di Novella 2000 ha raccontato di essere a conoscenza dei preparativi di un grande party natalizio: "Il 25 dicembre è il compleanno di Cristel che compie 40 anni. E vuole fare una sorpresa per tutti. Sono tutti invitati a una grande festa, dove è invitata pure Loredana, Al Bano, Romina e tutti i figli".

Parole che però hanno colto di sorpresa la diretta interessata. Loredana Lecciso, infatti, ha subito preso la parola chiarendo di non aver ricevuto alcun invito ufficiale: "No, io non sono stata invitata, però le faccio tanti auguri di cuore". Attimi di gelo in studio. Anche Alessi appariva spiazzato, tanto che si è sentito in dovere di specificare di aver appreso la notizia direttamente da Al Bano: "Come? Al Bano mi ha detto che tu sei stata invitata". Un intoppo comunicativo che ha alimentato l’imbarazzo generale, sotto gli occhi di Alberto Matano e del pubblico di Rai 1.

