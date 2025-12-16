Domenica In, Iva Zanicchi scatena il caos: "Giù il crocifisso? Dovete vergognarvi!"

Poi l’affondo:"Quando sento: ‘No, a scuola non hanno potuto fare il presepe per non offendere i bambini di altre religioni…’. Vergogna! Dovete vergognarvi. O tirano giù il crocifisso … Occhio, eh!". Per Zanicchi "dobbiamo salvaguardare le nostre origini e la nostra religione, e così sarà un bel Natale".

È un' Iva Zanicchi scatenata quella ospite di Domenica In nella puntata del 14 dicembre. Al centro la polemica su presepe e albero di Natale. Da giorni infatti in tanti contestano la scelta di alcune scuole di allestire la natività. Il motivo? Il rispetto di tutte le altre religioni. Da qui lo sfogo nello studio di Rai 1. "Voglio augurare un Natale sano - dice la cantante prima di appellarsi ai telespettatori -. Ascoltatemi, se potete mi raccomando: l’albero di Natale è bellissimo, un simbolo meraviglioso, ma fate anche il presepe. E non vi lasciate intimidire".

Un discorso che Zanicchi aveva già fatto a Dritto e Rovescio, dove tuonava: "Nelle scuole si proibisce il crocefisso perché si ha paura di offendere, ma dove? Non si fa il presepe perché non può essere gradito da altri che hanno una religione diversa? Oh, ma qui siamo in Italia, noi siamo un Paese cattolico. Allora ritorni nel tuo Paese, ti metti a c*** all’aria e preghi lì la tua religione, nessuno ti tocca e nessuno dice niente, ma anche qui lo puoi fare".