L'Eredità, la prima volta per Flavio Insinna. Il 24 dicembre cambia l'orario di messa in onda

Cambiamenti in vista per Flavio Insinna e il suo programma L'Eredità, il preserale in onda su Rai1. Come anticipato da TvBlog, il giorno della vigilia di Natale - il 24 dicembre - cambierà l'orario di messa in onda del programma. Il quiz show verrà trasmesso in anticipo e non terminerà alle 20 come al solito. In particolare, andrà in onda alle 18 e finirà alle 19 e 20, visto che subito dopo - alle 19 e 30 - ci sarà la Santa Messa del Papa (la tradizionale messa di mezzanotte) anticipata rispetto al passato per via delle regole anti Covid. Quello del 24 dicembre, poi, sarà un pomeriggio particolare anche perché salterà La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano. In quella fascia oraria verrà trasmesso un appuntamento speciale di Techetecheté dedicato, ovviamente, alle festività. Infine, sempre TvBlog ha annunciato che a fare compagnia ai telespettatori della prima rete la sera di giovedì 24 dicembre sarà il film Heidi. Nei giorni successivi, invece, la programmazione dovrebbe essere quella di sempre.

