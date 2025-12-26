Affari tuoi, valanga di insulti: "Più cafone sono..."

Puntata di Natale ad altissima tensione ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In studio c'è Emanuela, accompagnata dalla sorella Erica: "Due sorelle contro il Dottore", anticipa De Martino prevedendo gioie e dolori. Ed Herbert Ballerina, giocando sulla professione della concorrente, body painter, scherza davanti alle foto delle due nipotine: "Vedi quel muro dietro? E' lo zio!".

La partita procede tra alti e bassi, arrivando al momento clou con il bivio più drammatico possibile: da una parte è rimasto il pacco blu che più blu non si potrebbe, quello con 0 euro. Dall'altro un rosso pesantissimo: 200mila euro. In mezzo, l'offerta tentatrice del Dottore, che mette sul tavolo 70mila euro. Un compromesso più che dignitoso, che garantirebbe a Emanuela un Natale di festa piena e soddisfacente. E intanto su X i telespettatori si scatenano in commenti e consigli in tempo reale.

"Prendili e scappa", "Se avesse lo zero avrebbe fatto un'offerta del genere?", "70mila euro si rifiutano solo se sei un giocatore d'azzardo", "Ciapa 'sti schei scoltime mi", "Sentimenti e soldi mescolati. Si piange per i soldi come per un amore o una malattia", "E muoviamoci il tempo che passa, le risatine non apportano nulla... smin***no solo lo spettatore...", "E basta toccare 'sti capelli", "Io accetterei con quello zero ma secondo me loro hanno 200.000€", "Ha i 200,se no non avrebbe fatto offerta così alta...".

Alla fine le sorelle accettano l'offerta del Dottore: "Tutte ste mosse e poi accetta", "Io mi vergognerei a fare queste continue smorfie, non sei neppure una ragazzina", "Scusate,ma se uno è nervoso potrà toccarsi i capelli?! In fondo sono i suoi!". E, sorpresa, nel pacco Emanuela aveva proprio gli 0 euro.

"Cioè non aveva nulla e le ha offerto 70.000 di soldi pubblici??? Al Dottore le più antipatiche e cafone piacciono", "Incredibile aveva lo zero menomale che ha accettato, che partita nel giorno di Natale", "Vabbè, il dottore ha fatto il regalo di Natale", "Dottore bleffatore beffato", "Certo, fosse capitato a me avrei tenuto il pacco perché il 17 è il mio numero, ma resta il fatto che si sa mai…!", "Regalo di Natale",