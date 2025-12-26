L'Eredità, il sospetto sulla parola della Ghigliottina: "Un caso?"

Una delle Ghigliottine più facili di sempre nella storia (almeno, quella recente) de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Sarà forse il clima natalizio, ma la sera del 25 dicembre sono tutti contenti e d'accordo sulla risposta da dare. Dopo i 100 Secondi, il campione Marco si conferma tale e approda al gioco finale con un montepremi da 150mila euro. Parola dopo parola, però, il gruzzolo si riduce a suon di errori a 18.750 euro. Marco ci prova con "Velo", e gli abbinamenti con "Stendere", "Veronica", "Maya", "Culla" e "Mistero", sembrano confermare la bontà della sua supposizione. E così anche i telespettatori, che commentano da casa su X in tempo reale.

"L'ho presa con due, penso sia un record", "Già dalla prima avrei detto VELO, poi le altre mi hanno portato su altre strade", "Velo della Veronica è una famosa reliquia, un panno di lino col volto di Gesù", "Quando indovini con due indizi, e risulti ventesimo, la parola è davvero molto molto facile...", "Ci ha preso ma si nota una certa ignoranza. Certo che c'è stato un grosso crollo nei concorrenti, in tutti...", "Velo Maya è un concerto filosofico", "E se ti dicessi Goya?", "L'ha presa e non sa perché", "Comunque un regalo di Natale questa Ghigliottina", "Quando il bebè è bruttino, si stende un velo pietoso sulla culla", "Il fatto che sia saltata fuori 'Veronica Maya' è un caso?", "Sesta parola: sposa", "Velo. E per indovinare io... davvero facile". In ogni caso, a caval donato non si guarda in bocca: un dolce Natale per il campione, al di là delle solite polemiche sulla sua preparazione.