Sanremo 2021, Loredana Bertè e un look da pazzi: "Le farfalle di Malgioglio"

La Bertè ruba le farfalle a Cristiano Malgioglio. Le stesse che ieri il paroliere aveva sulla giacca indossata al Grande Fratello vip. E sembra che, da rumors, la Bertè lo abbia chiamato per chiedere notizie su quel look nuovo, geniale, sopra le righe. La Bertè, ospite di Amadeus con un mix di canzoni mozzafiato e rigorosamente dal vivo, a il pieno di applausi (virtuali). “Malgy stacca le farfalle dalla giacca e gliele regala”.

Ma non è solo la Bertè a scatenare una reazione virale in Rete. Poco dopo tocca a Max Gazzè, vestito un po’ retrò con barba lunghissima stile Leonardo Da Vinci. Il cantautore romano è in gara a Sanremo nella categoria BIG con un brano ironico, “Il Farmacista”, che sembra far divertire il pubblico a casa. Sul palco dell’Ariston arrivano sagome. Un vero spettacolo tra luci e interpretazioni. Un cambio di passo netto, rispetto all’esibizione di Loredana Bertè, che arriva all’Ariston come super ospite per presentare il suo nuovo brano. Gazze indossa, poi, la maglia numero 11. Va via senza dire mezza parola. Saluta Amadeus con un semplice sguardo. Punto. Nulla di più. Ma a prescindere dal brano, la sua interpretazione - sicuramente - diventerà virale. Infatti sui social impazzano “meme” e repost: si chiama effetto Sanremo, in un’Italia a casa con il coprifuoco.

