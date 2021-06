Bobo Vieri pazzo di gioia, dopo la vittoria degli Azzuri arriva un'altra bomba

Francesco Fredella 21 giugno 2021 a

E Bobo Vieri gongola. E' felicissimo, è al settimo cielo: prima la vittoria dell'Italia - che in questi Europei sta spopolando - e poi la sua Bombeer che arriva persino negli Autogrill. Praticamente ovunque, da nord a sud, nello Stivale. Tutto, ovviamente, è testimoniate con tanto di foto di Bobo Vieri che tutti amano. Proprio qualche giorno fa vi abbiamo raccontato, con le immagini in anteprima, il quartier generale di Bobo: vagonate di camion piene di bottiglie della sua birra. Ne hanno prodotte quasi 2 milioni e Vieri ha omaggiato gli Europei con la bombeer Azzurra, che sta andando praticamente a ruba.



Prima della partita di ieri (Italia - Galles), giocata allo stadio Olimpico di Roma, Vieri ha commentato su Rai1 le performances dell'Italia: "Nessuna big gioca bene come gli azzurri”. E poi: "Roma è la città più bella del mondo, non lo scopro io. Il pubblico ci voleva. E' fondamentale per giocare a calcio. Rivedere le persone allo stadio è importante ma è ancora più importante la nazionale che sta andando alla grande, sta giocando un grande calcio. Dobbiamo continuare così. Lo dico già da diverso tempo che secondo me possiamo andare in finale. Ho visto le partite che abbiamo fatto e noi giochiamo a calcio. Le grandi squadre dell'Europeo non stanno facendo altrettanto bene. E io mi metto lì con loro". Le parole di Vieri hanno fatto il giro della Rete in pochissimo tempo ed ora il capocannoniere dell'Inter, famoso in tutto il mondo, gioisce ancora di più. Ma quello che diventa più virale che mai resta il voto che dà ad uno degli Azzurri: «Immobile? Europeo da 10 per lui fino ad ora».

