Temptation Island, palinsesto stravolto: cosa cambia, quando va in onda

Un trionfo, Temptation Island 2025. Un successo clamoroso, inarrestabile. La seconda puntata, andata in onda giovedì 10 luglio , ha incollato davanti allo schermo ben 3.697.000 spettatori, sfiorando il 30% di share . Numeri da capogiro che confermano il programma come il più seguito di questa stagione televisiva e uno dei fiori all’occhiello di Canale 5.

Al timone del reality sempre Filippo Bisciglia, ormai incarnazione del programma, che ogni puntata accompagna il pubblico nel viaggio emotivo delle coppie. Un ruolo che ricopre con maestria, tanto da essere definito da molti un moderno Caronte che traghetta gli spettatori “nel mondo surreale delle coppie”.

Ma la vera novità riguarda la programmazione delle prossime settimane. Per chi si stesse chiedendo quando si concluderà Temptation Island 2025, c’è una sorpresa in arrivo: il programma raddoppia. La quarta e la quinta puntata andranno infatti in onda rispettivamente mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, sempre in prima serata su Canale 5.

Se non ci saranno variazioni dell’ultimo minuto, il calendario completo delle puntate è ormai definito: la terza puntata giovedì 17 luglio; la quarta puntata mercoledì 23 luglio; la quinta puntata giovedì 24 luglio; il gran finale, ovvero l'ultima puntata, giovedì 31 luglio. Un viaggio, quelle delle coppie che si mettono in gioco, ancora piuttosto lungo, per la gioia dei telespettatori.