Cecilia Rodriguez, il dramma: "Ignazio Moser le ha messo le corna", ecco con chi...

16 aprile 2022 a

Nuovo piccante scoop su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Le indiscrezioni riportate da Gossip e Tv sono quelle spifferate da Alessandro Rosica, esperto di gossip su Instagram e confermate poi da Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi Magazine. Stando a queste indiscrezioni sembrerebbe che Ignazio Moser abbia tradito Cecilia Rodriguez, sua fidanzata ormai da anni con la quale convive. L’amante sarebbe una donna sposata con figli. L’esperto di gossip non ha voluto rivelare il nome per la privacy della donna ma si è dimostrato pienamente convinto di tale indiscrezione.

Rosica ha dichiarato: “Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato. Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi?”. A commentare tale dichiarazione è arrivata subito la conferma dell’amico di Alfonso Signorini, Parpiglia: “Infatti non è la prima volta… yes”.

Conoscendo la gelosia della sorella di Belen, dimostrata più volte nel grande schermo, tutti si sarebbero aspettati una scenata contro lo sportivo. Ma al momento nessuna risposta della modella al riguardo. Dopo un pomeriggio senza nessun tipo di segnali sui social, arriva una foto postata sull’ Instagram di lei. Un selfie di loro due affettuosamente abbracciati. “Carica Pre-Isola Party”: questa la didascalia aggiunta. Moser infatti è il conduttore del programma di Mediaset Play. L’ex ciclista ha immediatamente ripostato la storia. Scattandone una a sua volta alla bella fidanzata intenta a cucinare. Sembrerebbe quindi che ci sia calma piatta tra i due. Dopo queste foto della coppia non esita ad arrivare la risposta di Rosica: “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.

