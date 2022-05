Luigi Berlusconi di nuovo papà, Federica Fumagalli è al quinto mese

18 maggio 2022 a

a

a

La famiglia Berlusconi a breve festeggerà ancora. Sta per arrivare un altro bebè ad Arcore. Adesso, Luigi (l’ultimo figlio del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e di Veronica Lario) e Federica Fumagalli stanno per diventare di nuovo genitori. La rivelazione arriva, a gran sorpresa, dal settimanale "Chi" - diretto da Alfonso Signorini. L'annuncio, secondo quello che apprendiamo, è stato fatto al battesimo di Emanuele Silvio, il primogenito della coppia, nato poco meno di un anno fa. Tra l'altro, Federica è già al quinto mese di gravidanza. Non si conosce al momento il sesso del bebè.

"Il nodo delle aziende". Fascina-Berlusconi, no al matrimonio? Cosa c'è dietro alla frenata



Un periodo bellissimo per i Berlusconi, visto che anche Barbara - sorella di Luigi - è diventata da poco mamma. La sorella maggiore di Luigi ha dato alla luce il terzo figlio avuto dal compagno Lorenzo Guerrieri).Quindi, nonno Silvio può contare su quattordici nipoti ed uno in arrivo. La storia d’amore di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli è iniziata all'incirca 11 anni fa: si tratta di un amore solido, che sta portando grandi soddisfazione ai due ragazzi (all'epoca poco più che ventenni). Il matrimonio è arrivato due anni fa con una cerimonia intima che è stata celebrata nella basilica di Sant’Ambrogio. L'amore, invece, come raccontano i ben informati, è scoppiato all'università: lui laureato in Economia, lei in Giurisprudenza.

Marta Fascina e Berlusconi, ecco la data. Nozze? Indiscrezioni clamorose: nella lista degli invitati...

La grande famiglia Berlusconi va d'accordo su tutto. Cognate, moglie, nipoti: tutti sono al settimo cielo. E si tratta di uno spaccato davvero invidiabile. Il settimanale Chi racconta per filo e per segno le emozioni che sta vivendo l'ultimo figlio di Silvio Berlusconi, che sta per diventare ancora una volta nonno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.