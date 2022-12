Emma Marrone, "da quanto non lo faccio": la più intima delle confessioni

10 dicembre 2022 a

Emma Marrone si apre con i suoi fan su Instagram. E fa una confessione piuttosto intima e privata rispondendo alla domanda di un suo seguace. L'artista, ex allieva di Amici, ha deciso di dedicare un po' di tempo ai suoi follower oggi, invitandoli a farle delle domande su Instagram. Tra le tante arrivate, ce n’era una davvero molto particolare, e molto intima.

"Troppo arrabbiata con la vita": il dramma privato di Emma

A quanto pare un fan della cantante era curioso di sapere quando è stata l’ultima volta che Emma ha avuto un incontro amoroso. E così, in modo abbastanza diretto, le hanno chiesto: “Ultima volta che hai fatto l’ammmmore?”. Lei ha risposto allo stesso modo, ovvero in maniera diretta e senza peli sulla lingua: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa”, ha scritto in risposta al suo follower.

Nella risposta, tra l'altro, la cantante si è rimproverata da sola perché è passato troppo tempo. Queste le sue parole: “Lo so.. Male.. Anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia”. A seguire delle emoji che ridono. Emma, insomma, ha dimostrato ancora una volta grande ironia e autoironia. A parlare dello stesso argomento di recente è stata Alessandra Celentano, storica prof di Amici. Ospite di Francesca Fagnani a Belve, la maestra di danza ha svelato di non avere incontri ravvicinati da più di dieci anni. La cantante, però, sembra non voler raggiungere affatto questo record.