Emma Marrone, crollo nervoso: "Non sento più niente, non so cosa ca**o sono"

Emma Marrone ha avuto un crollo nervoso dopo la morte del padre Rosario. Una sofferenza che continua e la fa stare male anche sul palco. In una stories postata sul suo profilo Instagram la cantante parla di "apatia" da palcoscenico. Un palco che ora, senza di lui, non le fa "sentire più niente". "Prima di salire sul palco e subito dopo, appena scendevo dopo il palco, io ti telefonavo. 'Chicca mia, amore di papà, come è andata? Tutto bene?'. Adesso io ti chiamo, ma tu non mi rispondi", scrive Emma.

"Io su quel palco però ci salgo lo stesso, ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te. Mi trascino nelle cose, le gambe sono stanche, come l’anima, trema tutto, anche la voce trema perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime. Eri la mia ancora e il mio porto sicuro. La misura giusta di tutte le cose. Eri semplicemente papà e io la figlia del suo papà. Che fatica essere me senza di te, che fatica ricominciare da capo senza il capitano", continua. "La nave adesso è sola nelle mie mani ma ricordo perfettamente la rosa dei venti che ti eri tatuato sul braccio. So dove punta il Nord. E se il motore non parte ho le braccia forti per remare. Eravamo Due di due, come nel romanzo di Andrea De Carlo. Ora non so cosa ca**o sono papà. La verità è questa, canto per istinto, per sopravvivere. Canto solo per te. Perché adesso io non sento niente. Niente papà. Sento solo te".