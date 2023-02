Sanremo 2023, perché Davide Petrella è il vero vincitore

12 febbraio 2023 a

Il vero vincitore di Sanremo 2023 si chiama Davide Petrella. È lui l'autore di "Due vite" di Marco Mengoni e di "Cenere" di Lazza. Il cantautore e musicista ha piazzato sul podio di Sanremo due pezzi. Un vero e proprio record. Lui, napoletano, non ama, come ricorda ilCorriere, le luci della ribalta. Preferisce stare un passo indietro accompagnando gli artisti. Nel pezzo di Mengoni che ha vinto Sanremo è co-autore del testo e autore unico della musica. In Ceneri è co-autore con Lazza. Proprio Lazza, grazie anche alle parole di Petrella, sulle piattaforme sta polverizzando gli altri brani di Sanremo.



E Mengoni grazie anche alle note di Petrella, vola verso i due milioni di stream e trionfa su YouTube con oltre 4 milioni di visualizzazioni collezionati in poco più di quarantotto ore per il videoclip di "Due Vite". Ma Petrella ha nel suo palmares di autore diversi altri pezzi che hanno fatto la storia recente della musica italiana. "Vorrei ma non posto?" di Fedez e J-Ax, "Pamplona" di Fabri Fibra, "Fenomenale" di Gianna Nannini e "Ogni istante" di Elisa. Qualcuno gli ha chiesto se abbia mai pensato di partecipare al Festival da solo, con una sua canzone, la risposta è stata chiara: "Sono felice - racconta il musicista via social - per le mie canzoni. Ma se un giorno metterò piede all’Ariston, sarà solo per andarci come artista in gara con Tropico. Spezzare una cabala non è la mia tazza di tè. I concerti invece lo sono. Lì vi sfondo il cuore".