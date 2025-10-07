Garlasco, Federica Panicucci spiana Massimo Lovati: "Non va bene"

Attimi di tensione a Mattino Cinque, dove la conduttrice Federica Panicucci ha perso le staffe con Massimo Lovati, uno degli avvocati di Andrea Sempio. Nello studio di Mediaset si stava parlando - ovviamente - del delitto di Garlasco. E, in particolare, su una frase omessa dalle trascrizioni delle intercettazioni. "Hanno fatto bene a ometterla perché la trascrizione dell’intercettazione deve essere chiara… deve essere rispettato tutto il discorso…”, ha spiegato il legale. Gelo in studio.

"Ma come hanno fatto bene Lovazzi? No, non va bene… non va bene… non possiamo far passare questo messaggio che va bene omettere frasi… abbia pazienza Lovati… - ha tuonato la conduttrice di Mediaset - non bisogna agire in questo modo… nel rispetto di tutti, nel rispetto soprattutto del cittadino perché se domani succede a me io pretendo che le mie intercettazioni vengano trascritte nella maniera più corretta…”.