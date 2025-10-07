Libero logo
IlariaSalis
IsraeleHamas
FrancescaAlbanese
Garlasco

Liguria, caos in aula: vietato ricordare il 7 Ottobre, vergogna-sinistra

di Andrea Carrabinomartedì 7 ottobre 2025
Liguria, caos in aula: vietato ricordare il 7 Ottobre, vergogna-sinistra

(Ansa)

2' di lettura

Polemiche nel Consiglio regionale della Liguria sul minuto di silenzio per commemorare l'attacco terroristico di Hamas contro Israele avvenuto il 7 ottobre 2023. I consiglieri della Lista Orlando, del M5S e di Avs hanno deciso di uscire dall'aula "perché il dolore non può avere due pesi e due misure, non perché non rispettiamo il dolore delle vittime ma perché consideriamo questo gesto del tutto strumentale e quindi inaccettabile". 

"Abbiamo sempre definito Hamas per quello che è: un'organizzazione terrorista - ribadiscono Lista Orlando, M5S e Avs -. Ma il 7 ottobre ha segnato uno spartiacque. Israele ha utilizzato quell'attentato come giustificazione per intensificare, con una ferocia senza precedenti, una violenza che va avanti da decenni: bombardamenti, distruzioni, assedi, un genocidio del popolo palestinese sotto gli occhi del mondo". L'assemblea ha interrotto i lavori per commemorare l'attacco a seduta già iniziata da quasi un'ora. La scelta ha provocato un'accesa discussione in termini di regolamento con un intervento del capogruppo Pd Armando Sanna. Il capogruppo della Lista Orlando Gianni Pastorino ha ricordato che "nel 2024 non ci fu nessuna commemorazione". 

Giorgia Meloni e il 7 ottobre: "Pagina tra le più buie. Ora opportunità da non sprecare"

"Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civi...

Il presidente della Regione Marco Bucci ha chiesto al presidente dell'assemblea Stefano Balleari di togliergli la parola. "La parola la togli a tuo figlio", è stata la replica di Pastorino. Il presidente dell'assemblea Balleari aveva annunciato la commemorazione con un discorso: "nel secondo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas ci uniamo in silenzio e rispetto per ricordare le vittime innocenti della strage, colpite da un'ondata di violenza crudele e ingiustificabile. A loro, ai loro cari, va la nostra più profonda solidarietà. Ma in questo momento di dolore, è doveroso ricordare anche il popolo palestinese, che da anni vive in condizioni drammatiche e che oggi ancora una volta paga il prezzo altissimo delle azioni terroristiche di Hamas". Quando il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza ha accusato il gruppo Pd di essersi alzato durante il minuto di silenzio solo alla pronuncia delle parole "popolo palestinese" è scoppiato il caos in aula. L'intera opposizione ha abbandonato i lavori e il presidente Balleari è stato costretto a chiudere la seduta. E la sinistra getta la maschera, ammesso che ce ne fosse bisogno: ricordare l'eccidio del 7 Ottobre? Vietato.

Mattarella: "7 ottobre pagina turpe della storia, sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo"

"Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco ...

Ai colloqui Gaza, Hamas ai colloqui: "Rilascio dell'ultimo ostaggio nel giorno del ritiro dell'Idf"

Altro che pacifisti 7 Ottobre, Paolo Mieli e la vergogna pro-Pal: striscione-choc e tutti muti

Ringhio azzurro Gennaro Gattuso, lo sfogo prima di Italia-Israele: "Solo 5mila persone dentro..."

tag
liguria
7 ottobre
palestina
gaza
israele

Ai colloqui Gaza, Hamas ai colloqui: "Rilascio dell'ultimo ostaggio nel giorno del ritiro dell'Idf"

Altro che pacifisti 7 Ottobre, Paolo Mieli e la vergogna pro-Pal: striscione-choc e tutti muti

Ringhio azzurro Gennaro Gattuso, lo sfogo prima di Italia-Israele: "Solo 5mila persone dentro..."

ti potrebbero interessare

7696x5131

Gaza, Hamas ai colloqui: "Rilascio dell'ultimo ostaggio nel giorno del ritiro dell'Idf"

Caterina Spinelli
559x259

7 Ottobre, Paolo Mieli e la vergogna pro-Pal: striscione-choc e tutti muti

Caterina Spinelli
3072x2048

Gennaro Gattuso, lo sfogo prima di Italia-Israele: "Solo 5mila persone dentro..."

Andrea Carrabino
3072x2048

Gaza, le trattative: Hamas non vuole Tony Blair. E scoppia il caso Parolin

Ignazio Stagno