Liguria, caos in aula: vietato ricordare il 7 Ottobre, vergogna-sinistra

Polemiche nel Consiglio regionale della Liguria sul minuto di silenzio per commemorare l'attacco terroristico di Hamas contro Israele avvenuto il 7 ottobre 2023. I consiglieri della Lista Orlando, del M5S e di Avs hanno deciso di uscire dall'aula "perché il dolore non può avere due pesi e due misure, non perché non rispettiamo il dolore delle vittime ma perché consideriamo questo gesto del tutto strumentale e quindi inaccettabile".

"Abbiamo sempre definito Hamas per quello che è: un'organizzazione terrorista - ribadiscono Lista Orlando, M5S e Avs -. Ma il 7 ottobre ha segnato uno spartiacque. Israele ha utilizzato quell'attentato come giustificazione per intensificare, con una ferocia senza precedenti, una violenza che va avanti da decenni: bombardamenti, distruzioni, assedi, un genocidio del popolo palestinese sotto gli occhi del mondo". L'assemblea ha interrotto i lavori per commemorare l'attacco a seduta già iniziata da quasi un'ora. La scelta ha provocato un'accesa discussione in termini di regolamento con un intervento del capogruppo Pd Armando Sanna. Il capogruppo della Lista Orlando Gianni Pastorino ha ricordato che "nel 2024 non ci fu nessuna commemorazione".