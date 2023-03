Colombo, "che pena, falso": la frase sulla Meloni fa infuriare tutti

14 marzo 2023 a

Furio Colombo finisce nella bufera. Dopo essere intervenuto a L'Aria che tira, il giornalista è stato letteralmente masscarato sui social per le sue parole. Facciamo un passo indietro. La polemica feroce scoppiata per i festeggiamenti del compleanno di Matteo Salvini ha immediatamente dato fiato alla sinistra che ormai usa praticamente tutto, anche una festa privata per i 50 anni, per attaccare l'intero esecutivo.



E su questo punto è intervenuto proprio Furio Colombo che nel salotto di Myrta Merlino ha affermato: "Questo andare a cantare di Meloni, invece di vedere le vittime e le loro mamme, è un gesto che non può essere dimenticato. È un momento terribile, nessuno può sperare che d'ora in poi la Meloni governi così male". Le sue parole non sono passate inosservate. E così sui social è scoppiato il finimondo. "Mamma mia che tristezza questa persona", scrive un utente. E un altro afferma: "Certo he c'avete proprio massacrati i.... Togliete quei poveracci dalla strada, fate vera accoglienza, fateci vedere come si fa. A voi interessa solo farli arrivare, poi chi se ne fotte. FALSI!!!!!". Insomma le parole di Colombo ha scatenato una vera e propria tempesta. Di certo anche lui, molto vicino alla sinistra, ha usato una semplice festa di compleanno per attaccare ancora una volta il centrodestra.