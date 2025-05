Ferrari imbarazzanti: sprofondano a casa loro

Quel “Mio Dio” urlato quattro volte via radio da Leclerc al suo team è l’immagine della stagione allarmante della Ferrari. A Imola c’era una marea a spingere le SF-25 verso una seconda fila in qualifica che sarebbe stata grasso che cola, la realtà però è che Maranello è stata protagonista di una delle figure più nere della stagione, compromettendo un weekend che si sperava fosse di festa. Leclerc e Hamilton 11° e 12° significa uscire dal Q2 come mai era capitato nella storia del GP del Santerno. Un risultato simile non accadeva dall’appuntamento 2024 in Canada, quando Charles e l’ex Sainz chiusero proprio nelle stesse posizioni. Oltre al danno ieri anche la beffa, dato che proprio Carlos volava con la sua Williams al primo posto nel Q2, mentre la Ferrari sprofondava, nonostante entrambe le SF-25 avessero inserito le Soft nuove senza però riuscire a migliorare il miglior crono realizzato durante lo stint con le rosse usate. La figura in mondovisione è stata talmente eclatante che era impossibile non chiedere scusa.

PROBLEMI

Ci ha pensato subito Charles, mentre in pista si disputava ancora il Q3: «Lo faccio per i tifosi che stanno vedendo tutto questo - dice - Se come team sapessimo come risolvere il problema con le gomme nuove lo faremmo, il problema è che possiamo ribaltarle, mettere quelle dietro davanti, ma la macchina non va abbastanza». Hamilton ha detto di «non aver commesso errori» nel giro lanciato, mentre Vasseur ha criticato la squadra per la preparazione non giusta dell’ultimo tentativo: «Un problema legato alla finestra delle gomme e al potenziale della vettura, sennò saremmo arrivati quarti e quinti». L’unica speranza per oggi (via alle 15 con diretta su Sky Sport F1 e in chiaro su TV8) è l’ingresso di una Safety che possa sparigliare le carte. Difficilissimo puntare su una strategia estrema, considerando che Imola ha la seconda pit-lane più lunga del Mondiale e con la sosta doppia si perdono quasi 10 secondi in più rispetto alla singola. Insieme alla Ferrari, le speranze dei tifosi italiani sono naufragate all’istante anche con Antonelli, 13° e mai in confidenza con la sua auto, aggiornata prima del weekend ma con tanti bouncing in rettilineo e in curva: «Non sentivo nulla che funzionasse - le parole del bolognese, che sognava un miglior primo GP di casa da pilota ufficiale di F1 - anche rispetto alle FP3 ho perso molto tempo e mi sembrava davvero difficile riuscire a migliorare».